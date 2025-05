Vor dem letzten Löschangriff: Netzschkauer Feuerwehr rettet jungen Waschbär

Der Großbrand hat die Wehren der Region lange in Atem gehalten. In der Lagerhalle entdeckten die Männer ein benommenes Tier - wie es mit dem süßen Fratz weiterging.

Der am Dienstagabend in einer Lagerhalle in Netzschkau ausgebrochene Großbrand - er ist seit Donnerstagmorgen wohl endgültig Geschichte. Wie Stadtwehrleiter Mike Müller auf Anfrage sagte, wurden die letzten drei Glutnester gegen 10 Uhr mit einem Schnellangriff von drei Kameraden gelöscht. „Bei einer Kontrolle hatten wir die Nester noch...