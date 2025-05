Vortrag in Reichenbach: Was Künstliche Intelligenz in Industrie und Handel bewegen kann

Am Mittwochabend lädt das Stadtmarketing zum Händler- und Unternehmerstammtisch ins ehemalige Kinderkaufhaus ein.

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist am Mittwoch, 14. Mai, Thema beim 3. Händler- und Unternehmerstammtisch in Reichenbach. Er findet von 18 bis 21 Uhr im ehemaligen Kinderkaufhaus statt. Techniksoziologe William Schubert von der TU Chemnitz referiert darüber, wie KI effektiv in Geschäftsprozesse integriert...