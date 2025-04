VW prallt nahe Netzschkau auf Renault: Eine der beiden Fahrerinnen verletzt sich leicht

Zwei Autos stießen am Donnerstagmorgen auf der Stoppbachtalstraße zusammen. Wie es zu dem Auffahrunfall gekommen ist.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten ist es am Donnerstag in Netzschkau gekommen. Wie die Polizei erst am Freitagmorgen meldete, hatte sich der Unfall tags zuvor um 8.25 Uhr ereignet. Darin verwickelt waren eine 38-jährige Renault-Fahrerin und eine VW-Fahrerin (64). Beide befuhren die Stoppbachtalstraße aus Netzschkau kommend in...