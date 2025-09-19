Wandel vom Krankenhaus zum Gesundheitszentrum - Ministerpräsident: „Man darf es nicht so machen wie in Reichenbach“

Michael Kretschmer besuchte am Freitag das ehemalige Krankenhaus. Er findet anerkennende Worte für die Umwandlung in ein Gesundheitszentrum - und verknüpft das Lob mit harter Kritik.

Anja Becker tippt auf das Display. Die schwarze Hand, die vor ihr auf dem Werktisch steht, bewegt plötzlich die Finger. „Wie man damit umgeht, lernt man dann bei der Ergotherapie", erläutert sie dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) die Prothese. Kretschmer ist am Freitag im ehemaligen Reichenbacher Krankenhaus zu...