Warum die Stadt Reichenbach plötzlich doppelt so viel Geld mit ihrem Wald verdient

Revierförster Dominik Feudel erklärt, woher der Mehrerlös kommt und wie es im Stadtforst weitergeht. Am Buß- und Bettag ruft die nächste Pflanzaktion des Gewerbevereins.

„Förster-Hütte“ steht an einem Wegweiser am Mühlweg unterhalb von Buchwald. Von dort kann man schon die am Erlenteich neu errichtete Schutzhütte durch den Fichtenwald schimmern sehen. Acht Ecken hat sie, ein massives Dach und Sitzbänke im Inneren. Sie lädt Spaziergänger und Wanderer zur Rast ein. 8000 Euro waren dafür im...