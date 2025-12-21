Warum eine alte Spinnerei im Vogtland das große Los verpasst hat: „Das Geld hatten wir nicht“

Während die alten Maschinen in Lengenfeld unter Denkmalschutz stehen und so bleiben können wie sie sind, trifft das auf die Elektroinstallation nicht zu. An welchen Ecken die Zeit noch drängt.

Ein Gebäude wie die historische Spinnerei mit Tuchfabrik an der Reichenbacher Straße in Lengenfeld zu erhalten, stellt den vor zwei Jahren gegründeten Verein „Alte Spinnerei & Tuchfabrik Lengenfeld" vor große finanzielle Herausforderungen. Ein kleineres, undichtes Dach hat der Verein mittels einer Spendenaktion schon dicht bekommen. Über... Ein Gebäude wie die historische Spinnerei mit Tuchfabrik an der Reichenbacher Straße in Lengenfeld zu erhalten, stellt den vor zwei Jahren gegründeten Verein „Alte Spinnerei & Tuchfabrik Lengenfeld" vor große finanzielle Herausforderungen. Ein kleineres, undichtes Dach hat der Verein mittels einer Spendenaktion schon dicht bekommen. Über...