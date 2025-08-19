Warum eine Stadt im Vogtland ihre Abwasserkanäle aufgibt

Die Ortsdurchfahrt Brockau soll saniert werden. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kanalisation. Über was der Stadtrat abstimmen muss.

Die Ortsdurchfahrt des Netzschkauer Ortsteils Brockau soll grundhaft erneuert werden. In diesem Zusammenhang müssen die dortigen Abwasserkanäle erneuert werden. Auf die bestehenden Leitungen sind derzeit sowohl die Straßenentwässerung als auch ein erheblicher Teil der Überläufe von biologischen Kleinkläranlagen sowie...