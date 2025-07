Warum eine Stadt im Vogtland plötzlich mehr Straßen hat

Die Stadt Netzschkau hat Fehler bei der öffentlichen Widmung von Straßen und Wegen mehrerer Grundstücke ausgebügelt. Ein Problem: Wo fängt der eine Ort an und hört der andere auf?

Die Stadt Netzschkau hat mehrere Grundstücke der Gemarkungen Netzschkau und Lambzig öffentlich gewidmet. An der bisherigen Nutzung ändert sich durch den formalen Akt nichts. Zum einen geht es um ein Flurstück am Netzschkauer Bad, das als öffentlicher Weg genutzt wird. „Alles was im Jahr 1993 im Straßenbestandsverzeichnis enthalten war,...