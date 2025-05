Warum er Volvos aus ganz Deutschland an die Göltzschtalbrücke holt: „Ich war schockverliebt!“

Insgesamt 13 Volvos des Typs 480 parkten Freitagnachmittag an der größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Ihre Fahrer vereint die Liebe zu genau diesem Auto - auch wenn es eine große Schwachstelle hat.

Florian Sandner musste lange suchen. Der 34-jährige Falkensteiner hatte sich in ein ganz spezielles Rot verguckt. Umso glücklicher war Sandner, als er endlich einen Volvo 480 in genau dieser Farbe gefunden hatte. Am Freitag konnte er den schwedischen Wagen unter der Göltzschtalbrücke parken - mit zwölf anderen Autos dieses Typs. „Wir von...