Obst zu Saft pressen ist sehr beliebt. In Schönbach gibt es dazu schon keine Termine mehr.
Obst zu Saft pressen ist sehr beliebt. In Schönbach gibt es dazu schon keine Termine mehr. Bild: Pixabay
Reichenbach
Warum es für eine Obstpresse in einem kleinen Vogtlanddorf keine freien Termine gibt
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag macht die Mosterei Kurth Station im Neumarker Ortsteil Schönbach. Man kann dort sein Obst zu Saft pressen lassen. Der Andrang ist enorm.

Das Obstjahr muss wirklich glänzend sein. Für die Mosterei Kurth, die am Samstag Station in Schönbach macht, ist kein freier Termin mehr zu bekommen. Von 10 bis 14 Uhr ist das Mobil bei der freiwilligen Feuerwehr des Neumarker Ortsteils zu finden. Hobbygärtner und Obstliebhaber können dort ihre Früchte vorbeibringen. Das Obst wird zunächst...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
