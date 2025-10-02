Warum es für eine Obstpresse in einem kleinen Vogtlanddorf keine freien Termine gibt

Am Samstag macht die Mosterei Kurth Station im Neumarker Ortsteil Schönbach. Man kann dort sein Obst zu Saft pressen lassen. Der Andrang ist enorm.

Das Obstjahr muss wirklich glänzend sein. Für die Mosterei Kurth, die am Samstag Station in Schönbach macht, ist kein freier Termin mehr zu bekommen. Von 10 bis 14 Uhr ist das Mobil bei der freiwilligen Feuerwehr des Neumarker Ortsteils zu finden. Hobbygärtner und Obstliebhaber können dort ihre Früchte vorbeibringen. Das Obst wird zunächst...