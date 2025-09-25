Warum im Vogtland die Rettung der Menschheit um 7.999.999.894 Klicks verfehlt worden ist

Mit „Pandoras Kitchen“ hat das Theaterfestival in Reichenbach begonnen. Am Ende durften alle gemeinsam die frisch gekochte Suppe auslöffeln.

Zum Auftakt des Theaterfestivals „Ungeheuer“ wurde am Donnerstagabend die Straße vorm Reichenbacher Neuberinhaus zur Bühne. Aus der Büchse der Pandora sind alle Übel in die Welt entkommen. So will es die griechische Mythologie. Im Stück „Pandoras Kitchen“ des Figurenkombinats Oldenburg gibt noch eine Chance: Göttervater Zeus hat zwei...