Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gemetzel nimmt seinen Lauf: Esther Falk und Helen Schumann in „Pandoras Kitchen“.
Das Gemetzel nimmt seinen Lauf: Esther Falk und Helen Schumann in „Pandoras Kitchen“. Bild: Carsten Steps
Das Gemetzel nimmt seinen Lauf: Esther Falk und Helen Schumann in „Pandoras Kitchen“.
Das Gemetzel nimmt seinen Lauf: Esther Falk und Helen Schumann in „Pandoras Kitchen“. Bild: Carsten Steps
Reichenbach
Warum im Vogtland die Rettung der Menschheit um 7.999.999.894 Klicks verfehlt worden ist
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit „Pandoras Kitchen“ hat das Theaterfestival in Reichenbach begonnen. Am Ende durften alle gemeinsam die frisch gekochte Suppe auslöffeln.

Zum Auftakt des Theaterfestivals „Ungeheuer“ wurde am Donnerstagabend die Straße vorm Reichenbacher Neuberinhaus zur Bühne. Aus der Büchse der Pandora sind alle Übel in die Welt entkommen. So will es die griechische Mythologie. Im Stück „Pandoras Kitchen“ des Figurenkombinats Oldenburg gibt noch eine Chance: Göttervater Zeus hat zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
20.09.2025
4 min.
Was das Theaterfestival „Ungeheuer“ im Vogtland verspricht
Freuen sich ungeheuer auf das Theaterfestival „Ungeheuer“, das am 24. September startet: Kulturpädagogin Tina Weidhaas und Neuberinhaus-Leiter Severin Zähringer.
Das Neuberinhaus Reichenbach lädt ab 24. September zum Ritt durch Mythen, Magie und Moderne ein. Der Bogen spannt sich von der Büchse der Pandora über Schmerz und Einsamkeit bis zu Angst und Schuld.
Gerd Betka
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
23.09.2025
2 min.
Reichenbach: Blicke hinter die Kulissen und eine Krisenrevue vor dem Haus
Der Tag der offenen Tür im Neuberinhaus mündet direkt ins Theater-Festival „Ungeheuer“. Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst.
Gerd Betka
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
Mehr Artikel