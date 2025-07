Warum im Vogtland ein Mähdrescher plötzlich zu qualmen anfing

Der Schreck beim Fahrer muss groß gewesen sein, als am Mittwoch plötzlich in Netzschkau aus einem Mähdrescher Qualm austrat. Was war passiert?

Musste die Ernte erst mal pausieren? Völlig überraschend hatte am Mittwoch in Netzschkau ein Mähdrescher zu qualmen begonnen. Wie die Leitstelle der Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, passierte dies gegen 13.20 Uhr - und zwar nicht auf dem freien Feld, sondern auf der Mylauer Straße. Die Leitstelle der Feuerwehr wurde alarmiert. Dennoch... Musste die Ernte erst mal pausieren? Völlig überraschend hatte am Mittwoch in Netzschkau ein Mähdrescher zu qualmen begonnen. Wie die Leitstelle der Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, passierte dies gegen 13.20 Uhr - und zwar nicht auf dem freien Feld, sondern auf der Mylauer Straße. Die Leitstelle der Feuerwehr wurde alarmiert. Dennoch...