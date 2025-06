Warum in Reichenbach der gerade erst verkündete Zeitplan für Änderungen bei den Grundschulen schon wieder Makulatur ist

Die AG Kita- und Schullandschaft hat keine Empfehlung für den Stadtrat formuliert. Sie tagt im September erneut. Allerdings soll plötzlich eine Mehrheit für das Aus der Grundschule Mylau sein.

Die Arbeitsgruppe (AG) Kita- und Schullandschaft Reichenbach hat am Donnerstag keine Empfehlung für den Stadtrat zur künftigen Grundschulstruktur formuliert. Dabei hatte Fachbereichsleiterin Aline Reus genau das noch am Dienstag in der Infoveranstaltung im Ratssaal vor gut 80 Bürgern angekündigt. Die nächste AG-Sitzung folgt am 4. September,...