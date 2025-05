Warum in Reichenbach die Freude über eine einzige Bank so groß ist

In der Randsiedlung Schwarze Katz ist kürzlich eine Bank für Spaziergänger aufgestellt worden. Das ist erst mal nichts Ungewöhnliches. Für eine Seniorin ist die Vorgeschichte aber etwas Besonderes.

Mit so viel Entgegenkommen hatte Elli Balzuweit gar nicht gerechnet. „Ich laufe im Bereich der Randsiedlung Schwarze Katz immer mal wieder spazieren“, sagt die Reichenbacher Seniorin. „Weil die Aussicht dort so toll ist, es aber keine Sitzgelegenheit gibt, bin ich einfach mal ins Rathaus gegangen und hatte nachgefragt“, so Balzuweit....