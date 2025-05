Warum in Reichenbach ein Trabi einen Traktoren-Korso anführt

Jahr für Jahr hat der letzte Schultag der angehenden Landwirte an der Berufsschule viel zu bieten - für den Schulleiter war es ein ganz besonderer Tag.

Wenn die Landwirte am Berufsschulzentrum Reichenbach ihren letzten Schultag haben wird’s laut. Ganz laut. Die Azubis rücken am Morgen mit schwerer Technik an. Der Technikschau an der Berufsschule folgt ein Traktoren-Korso, der den Verkehr in der Stadt zumindest teilweise lahmlegt.