Warum in Reichenbach plötzlich Gefahr beim Linksabbiegen droht

Wer von der Zwickauer in die Stockmannstraße will, muss die neue gelbe Haltelinie beachten. Bei Rot ist dort anzuhalten, macht die Stadt aufmerksam.

Zu gefährlichen Situationen kommt es derzeit auf der Zwickauer Straße in Reichenbach beim Linksabbiegen in die Stockmannstraße. Wegen des Baus der Cunsdorfer Straße wurde die Schlachthofstraße zur Sackgasse. Per Bauampel kann man nun von der Schlachthofstraße wie gewohnt nach rechts, aber auch nach links in die Zwickauer Straße abbiegen....