Warum selbst Kunden aus dem Erzgebirge in einen vogtländischen Copy-Shop kommen: „Ich würde alles wieder genauso machen“

Mehr als nur ein Copy-Shop: Dagmar Schuldt arbeitet seit über 30 Jahren in Waldkirchen mit Herz und Seele in ihrer Branche. Wie sich die engagierte Quereinsteigerin in ihrem Metier hält.

Drucken, kopieren, Textilgestaltung oder das Binden und Veredeln von Abschlussarbeiten – Dagmar Schuldt hat sich als kreative Spezialistin breit aufgestellt. Ihre Devise: „Auf vielen Standbeinen stehen." Ihr „Copy Shop Color" im Erdgeschoss des Bürgerhauses an der Hauptstraße 62a ist eine gefragte Adresse mitten in Waldkirchen.