Was machen vier Kanadier in der vogtländischen Provinz?

David Celia kehrt mit Band zurück nach Reichenbach. Am Mittwoch steigt das Happening-Open-Air im Hof des Neuberinhauses.

Mit einem Hofkonzert feiert das Neuberinhaus in Reichenbach am 11. Juni ab 19 Uhr die zu Ende gehende Spielzeit. Als Gast zum Happening-Open-Air kommt David Celia, der erneut den weiten Weg aus Kanada auf sich genommen hat. Mit seiner damaligen Partnerin Marla war er bei zahlreichen Happenings in den vergangenen zehn Jahren in Reichenbach zu Gast....