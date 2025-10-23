Was vogtländische Schüler werden wollen - oder halt auch nicht: Wie ein Baum bei dieser Frage helfen kann

Mit der Arbeitswelt von morgen haben sich Achtklässler der Neumarker Oberschule in einem Projekt beschäftigt. Am Ende des Unterrichts entstand etwas, das Schüler in 50 Jahren noch nutzen können.

Donnerstagvormittag an der Neumarker Oberschule: Die Schüler der 8b schwitzen, denn die Zeit läuft. Im Rahmen der Berufsorientierung beteiligen sie sich am Projekt „Wunschbaum für die Arbeitswelt von morgen" der Agenturen für Arbeit in Südwestsachsen, als einzige Schule im Vogtland. Ihr Wunschbaum: ein Apfelbaum, umgeben von Sträuchern....