Regionale Nachrichten und News
  • Was vogtländische Schüler werden wollen - oder halt auch nicht: Wie ein Baum bei dieser Frage helfen kann

Marc und Jeremy aus der 8b pflanzen mit Isolde Wördehoff und Martin Schenker einen Baum.
Marc und Jeremy aus der 8b pflanzen mit Isolde Wördehoff und Martin Schenker einen Baum. Bild: JB Steps
Reichenbach
Was vogtländische Schüler werden wollen - oder halt auch nicht: Wie ein Baum bei dieser Frage helfen kann
Von Petra Steps
Mit der Arbeitswelt von morgen haben sich Achtklässler der Neumarker Oberschule in einem Projekt beschäftigt. Am Ende des Unterrichts entstand etwas, das Schüler in 50 Jahren noch nutzen können.

Donnerstagvormittag an der Neumarker Oberschule: Die Schüler der 8b schwitzen, denn die Zeit läuft. Im Rahmen der Berufsorientierung beteiligen sie sich am Projekt „Wunschbaum für die Arbeitswelt von morgen“ der Agenturen für Arbeit in Südwestsachsen, als einzige Schule im Vogtland. Ihr Wunschbaum: ein Apfelbaum, umgeben von Sträuchern....
