Wegen Himmelfahrt: Verwaltung zu

Reichenbach.

Aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt haben am darauffolgenden Freitag, den 19.Mai, die Einrichtungen der Stadtverwaltung Reichenbach, das Bürgerbüro, die Jürgen-Fuchs-Bibliothek, die Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, das Hallenbad am Roßplatz und das Standesamt geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Für den Notfall sind an diesem Tag der Friedhof, das Krematorium und der Bauhof besetzt. Am Samstag, 20. Mai, sind alle Einrichtungen der Stadtverwaltung geschlossen, auch das Bürgerbüro und die Bibliothek. An beiden Tagen werden die Freibäder Reichenbach und Mylau geöffnet sein. Bei der Festlegung der Abgabefristen für entliehene Medieneinheiten aus der Bibliothek wurden laut Pressemitteilung die Schließtage berücksichtigt. (lh)