Wegen Wetterprognose: Neuer Termin für Fisch-Party an Käppels Teichen

Reichenbach
Zu nass, zu kalt, zu stürmisch. Teichherr und Imbiss-Team verschieben die Party-Premiere.
Ein bisschen Regen wäre kein Problem. „Aber die Wetterprognose ist doch zu schlecht. Deshalb verschieben wir in Absprache mit Dieter Käppel die Premiere“, sagt Sabrina Mulks vom Imbiss-Team an Käppels Teichen in Mühlwand. In dem vogtländischen Naturparadies sollte am Sonntag die erste Fisch-Party steigen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.