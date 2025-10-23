Wegen Wetterprognose: Neuer Termin für Fisch-Party an Käppels Teichen

Zu nass, zu kalt, zu stürmisch. Teichherr und Imbiss-Team verschieben die Party-Premiere.

Ein bisschen Regen wäre kein Problem. „Aber die Wetterprognose ist doch zu schlecht. Deshalb verschieben wir in Absprache mit Dieter Käppel die Premiere“, sagt Sabrina Mulks vom Imbiss-Team an Käppels Teichen in Mühlwand. In dem vogtländischen Naturparadies sollte am Sonntag die erste Fisch-Party steigen.