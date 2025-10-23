Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Imbiss-Betreiber Sabrina und Daniel Mulks (links) verschieben die erste Fisch-Party.
Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Wegen Wetterprognose: Neuer Termin für Fisch-Party an Käppels Teichen
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zu nass, zu kalt, zu stürmisch. Teichherr und Imbiss-Team verschieben die Party-Premiere.

Ein bisschen Regen wäre kein Problem. „Aber die Wetterprognose ist doch zu schlecht. Deshalb verschieben wir in Absprache mit Dieter Käppel die Premiere“, sagt Sabrina Mulks vom Imbiss-Team an Käppels Teichen in Mühlwand. In dem vogtländischen Naturparadies sollte am Sonntag die erste Fisch-Party steigen.
