Weggeworfene Zigarettenkippe kann in Reichenbach künftig teuer werden

Der Stadtrat hat die neue Polizeiverordnung beschlossen. Sie listet eine Reihe neuer Bußgeld-Tatbestände auf. Dabei wurden Bedenken laut, wie das alles kontrolliert werden soll.

Wer in der Öffentlichkeit auf Straßen, Plätzen, Gehwegen oder in Parks und Grünanlagen einfach seine Zigarettenkippe wegschnippt, den Kaugummi ausspuckt sowie Lebensmittelreste, Dosen oder Verpackungsmüll wegwirft, für den kann es ab dem kommenden Jahr in Reichenbach teuer werden. Der Stadtrat hat am Montag mit 15 Ja-Stimmen bei fünf Nein... Wer in der Öffentlichkeit auf Straßen, Plätzen, Gehwegen oder in Parks und Grünanlagen einfach seine Zigarettenkippe wegschnippt, den Kaugummi ausspuckt sowie Lebensmittelreste, Dosen oder Verpackungsmüll wegwirft, für den kann es ab dem kommenden Jahr in Reichenbach teuer werden. Der Stadtrat hat am Montag mit 15 Ja-Stimmen bei fünf Nein...