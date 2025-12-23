MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Weihnachten: Kirchen in Reichenbach, Mylau und Neumark bieten Gottesdienste, Krippenspiel und Musik

Chormusik begleitet die Programme an den Weihnachtsfeiertagen in und um Reichenbach.
Chormusik begleitet die Programme an den Weihnachtsfeiertagen in und um Reichenbach. Bild: Thomas Knoll
Chormusik begleitet die Programme an den Weihnachtsfeiertagen in und um Reichenbach.
Chormusik begleitet die Programme an den Weihnachtsfeiertagen in und um Reichenbach. Bild: Thomas Knoll
Reichenbach
Weihnachten: Kirchen in Reichenbach, Mylau und Neumark bieten Gottesdienste, Krippenspiel und Musik
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Traditionelles steht ebenso auf dem Programm wie moderne Weihnachtsmusik. Der Jugendchor „Sounds of Joy“ ist unter anderem zu erleben.

Die evangelischen Kirchgemeinden in Reichenbach, Mylau und Neumark laden an den Weihnachtsfeiertagen zu verschiedenen Gottesdiensten und Veranstaltungen ein. In der Peter-Paul-Kirche Reichenbach führen Konfirmanden und weitere Jugendliche am Heiligen Abend ab 15 und 17 Uhr das Krippenspiel „Wie gut, dass alle die Geschichte kennen“ auf. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
12 min.
Wann und wo im Erzgebirge zu Weihnachten die Gottesdienste stattfinden: Die Termine im Überblick
Die Kirchen sind zum Weihnachtsfest im Erzgebirge besonders festlich geschmückt.
Für viele ist der Kirchenbesuch fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Gottesdienste und Christmetten im Erzgebirge an den Weihnachtsfeiertagen.
unserer Redaktion
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
12:00 Uhr
3 min.
Kirchen zu Weihnachten in der Region Flöha
Auch in der Augustusburger St. Petri Kirche prägen volle Kirchbänke die Christvesper zu Heiligabend.
Das Geläut der Glocken, das Flimmern der Kerzen und das Krippenspiel gehören für die Mehrheit an Heiligabend und Weihnachten dazu. Eine Übersicht zeigt, wo in der Flöhaer Region der Kirchgang möglich ist.
FP
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
Mehr Artikel