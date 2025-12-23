Weihnachten: Kirchen in Reichenbach, Mylau und Neumark bieten Gottesdienste, Krippenspiel und Musik

Reichenbach
Traditionelles steht ebenso auf dem Programm wie moderne Weihnachtsmusik. Der Jugendchor „Sounds of Joy“ ist unter anderem zu erleben.
Die evangelischen Kirchgemeinden in Reichenbach, Mylau und Neumark laden an den Weihnachtsfeiertagen zu verschiedenen Gottesdiensten und Veranstaltungen ein. In der Peter-Paul-Kirche Reichenbach führen Konfirmanden und weitere Jugendliche am Heiligen Abend ab 15 und 17 Uhr das Krippenspiel „Wie gut, dass alle die Geschichte kennen“ auf. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.