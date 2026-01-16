Weiterführende Schulen im Göltzschtal - So können Schüler sie kennenlernen

Reichenbach
Im Sommer ändert sich für die heutigen Viertklässler oft nicht nur der Schulweg. Sie wechseln zumeist die Schule. Wann können sich Schüler und Eltern zu den weiterführenden Schulen informieren?
Auch wenn das neue Schuljahr erst im Sommer los geht, beginnt die Anmeldung im Februar. Alle, für die ein Schulwechsel ansteht, können sich nun bei den Schulen informieren.
