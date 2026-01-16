MENÜ
Lernen in einem über 125 Jahre alten Gebäude. Der Grundstein für die Wilhelm-Adolph-Von-Trützschler-Oberschule in Falkenstein wurde am 21. März 1899 gelegt.
Lernen in einem über 125 Jahre alten Gebäude. Der Grundstein für die Wilhelm-Adolph-Von-Trützschler-Oberschule in Falkenstein wurde am 21. März 1899 gelegt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Im Schulteil „Friedensschule“ des Goethe-Gymnasiums öffnen sich die Türen am 24. Januar zum „Eltern-Schüler-Samstag“. Hier findet der Unterricht von Klasse fünf bis neun statt.
Im Schulteil „Friedensschule“ des Goethe-Gymnasiums öffnen sich die Türen am 24. Januar zum „Eltern-Schüler-Samstag“. Hier findet der Unterricht von Klasse fünf bis neun statt. Bild: Franko Martin/Archiv
Die Oberschule „Felix Mauersberger“ befindet sich im Schulzentrum Netzschkau.
Die Oberschule „Felix Mauersberger“ befindet sich im Schulzentrum Netzschkau. Bild: Franko Martin/Archiv
Reichenbach
Weiterführende Schulen im Göltzschtal - So können Schüler sie kennenlernen
Redakteur
Von Caspar Leder
Im Sommer ändert sich für die heutigen Viertklässler oft nicht nur der Schulweg. Sie wechseln zumeist die Schule. Wann können sich Schüler und Eltern zu den weiterführenden Schulen informieren?

Auch wenn das neue Schuljahr erst im Sommer los geht, beginnt die Anmeldung im Februar. Alle, für die ein Schulwechsel ansteht, können sich nun bei den Schulen informieren.
