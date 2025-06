Weniger Kinder in Reichenbach: Welche Grundschule muss als erste schließen?

In einer Infoveranstaltung zur Kita- und Schullandschaft sind mögliche Varianten vorgestellt worden. Der Stadtrat soll nach der Sommerpause entscheiden. Dabei gibt es neuen finanziellen Druck.

Auf Wunsch von Eltern hat die Arbeitsgruppe Kita- und Schullandschaft in Reichenbach ihre Verschwiegenheit aufgegeben. Es kursierten viele Gerüchte und Spekulationen. Daher wolle man die Bürger jetzt mitnehmen, erklärte Aline Reus, Fachbereichsleiterin der Stadtverwaltung. Gut 80 Teilnehmer kamen am Dienstagabend zur Infoveranstaltung in den...