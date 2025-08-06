Weniger Stress, mehr Freude bei der Erziehung: Familienbund Sachsen startet Angebot für Eltern in Reichenbach

Reichenbach
„Kess erziehen!“ - dazu rät ein Elternkurs, der demnächst in Reichenbach startet. An welche Eltern sich das Angebot richtet und was hinter der Idee steckt.
„Weniger Stress, mehr Freude“ mit Kindern verspricht ein Kurs, den der katholisch geprägte Familienbund Sachsen in Reichenbach startet. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern von 3 bis 11 Jahren. „Kess“ steht für kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert. Die Referentinnen Nicole Puschmann und Dorothea Spillmann...
