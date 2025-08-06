Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weniger Stress, mehr Freude bei der Erziehung: Familienbund Sachsen startet Angebot für Eltern in Reichenbach

Beliebtes Streitthema: Die Bildschirmzeit der Kinder. Wie kann man das kess lösen?
Beliebtes Streitthema: Die Bildschirmzeit der Kinder. Wie kann man das kess lösen? Bild: Annette Riedl/dpa
Reichenbach
Weniger Stress, mehr Freude bei der Erziehung: Familienbund Sachsen startet Angebot für Eltern in Reichenbach
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Kess erziehen!“ - dazu rät ein Elternkurs, der demnächst in Reichenbach startet. An welche Eltern sich das Angebot richtet und was hinter der Idee steckt.

„Weniger Stress, mehr Freude“ mit Kindern verspricht ein Kurs, den der katholisch geprägte Familienbund Sachsen in Reichenbach startet. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern von 3 bis 11 Jahren. „Kess“ steht für kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert. Die Referentinnen Nicole Puschmann und Dorothea Spillmann...
