Wenn das Netz zusammenbricht: Wie sich das Vogtland für einen Blackout oder andere Katastrophen wappnet

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, funktionieren bald auch keine Handys mehr. Damit man trotzdem einen Rettungswagen rufen kann, richtet der Kreis Notfallmeldestellen ein. Wie findet man sie?

In Klingenthal hätte man die neue Idee 2021 gut gebrauchen können. „Von früh bis tief in die Nacht war damals der Strom weg", erinnert sich Landrat Thomas Hennig (CDU). Damit selbst bei Blackouts oder anderen, lang andauernden Stromausfällen zuverlässig Krankenwagen und Feuerwehr gerufen werden können, richtet der Kreis...