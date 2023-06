Wenn der Brockauer Dorfteich zu Rundfahrten einlädt

Das traditionelle Teichfest in Brockau hat am Samstag bei sonnigem Wetter zahlreiche Besucher aus der Region in das kleine Dörfchen am Fuße des Kuhbergs gelockt. Die Veranstaltung, organisiert vom Dorfverein BrockauErleben, war ein voller Erfolg. Das Programm des Teichfestes bot für alle Altersgruppen etwas. Eine idyllische Ruderpartie auf dem...