Die Selbsthilfegruppe lädt in die Begegnungsstätte am Nordhorner Platz ein.
Die Selbsthilfegruppe lädt in die Begegnungsstätte am Nordhorner Platz ein.
Reichenbach
Wenn die Pflegekraft im Haus wohnt: Vortrag in Reichenbach zu 24-Stunden-Betreuung
Von Gerd Möckel
Begegnungsstätte am Nordhorner Platz: Die Selbsthilfegruppe Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz lädt ein.

Die Selbsthilfegruppe Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz lädt für Mittwoch zu einem Themen-Nachmittag in die Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach ein. Dort geht es ab 16 Uhr um die „Häusliche 24-Stunden-Betreuung“.
