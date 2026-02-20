Wenn die Pflegekraft im Haus wohnt: Vortrag in Reichenbach zu 24-Stunden-Betreuung

Reichenbach
Begegnungsstätte am Nordhorner Platz: Die Selbsthilfegruppe Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz lädt ein.
Die Selbsthilfegruppe Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz lädt für Mittwoch zu einem Themen-Nachmittag in die Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach ein. Dort geht es ab 16 Uhr um die „Häusliche 24-Stunden-Betreuung“.
