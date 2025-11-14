Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Wenn Signale aus der Decke kommen: Womit vogtländische Modellbahner nach Netzschkau locken

Vereinschef Tom Bornstein legt beim Bauen selbst Hand an.
Vereinschef Tom Bornstein legt beim Bauen selbst Hand an. Bild: JB Steps
Vereinschef Tom Bornstein legt beim Bauen selbst Hand an.
Vereinschef Tom Bornstein legt beim Bauen selbst Hand an. Bild: JB Steps
Reichenbach
Wenn Signale aus der Decke kommen: Womit vogtländische Modellbahner nach Netzschkau locken
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Modelleisenbahnclub „Göltzschtalbrücke“ im Netzschkauer Schützenhaus startet in die Ausstellungssaison 2025/26. Für Stammbesucher gibt es einige Neuerungen.

Knapp zehn Monate hatten die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs „Göltzschtalbrücke“ Zeit, um sich Neuerungen für die Gemeinschaftsanlage im Netzschkauer Schützenhaus auszudenken und diese vor Ort umzusetzen. In dieser Woche werden die letzten Handgriffe erledigt, damit die Ausstellungssaison 2025/26 beginnen kann. Am Samstag um 10 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
24.10.2025
3 min.
Vogtländische Einblicke in mittelalterliches Leben vor filmreifer Kulisse
Rechts Steffen Kretzschmar mit der Kugel, links Rico Ehlert beim Stopfen des Gewehrs.
Die Kurfürstlich Sächsischen Kriegsknechte 1475 lagern zurzeit am Netzschkauer Schloss. Das Projekt stellt lebendige Geschichte dar. Von der Kulisse sind die Teilnehmer begeistert.
Petra Steps
27.10.2025
3 min.
Ranklotzen an der Göltzschtalbrücke: Wer für freie Sicht auf das Wahrzeichen des Vogtlands sorgt
David Erdmann aus Reichenbach: voller Tatendrang und frischer Ideen.
An der Göltzschtalbrücke wurde bei einem Arbeitseinsatz Wildwuchs zwischen Bühne und Brücke beseitigt. Die Brücke ist jetzt besser zu sehen. Was all das mit Sherlock Holmes zu tun hat.
Petra Steps
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel