Wenn Signale aus der Decke kommen: Womit vogtländische Modellbahner nach Netzschkau locken

Reichenbach
Der Modelleisenbahnclub „Göltzschtalbrücke“ im Netzschkauer Schützenhaus startet in die Ausstellungssaison 2025/26. Für Stammbesucher gibt es einige Neuerungen.
Knapp zehn Monate hatten die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs „Göltzschtalbrücke“ Zeit, um sich Neuerungen für die Gemeinschaftsanlage im Netzschkauer Schützenhaus auszudenken und diese vor Ort umzusetzen. In dieser Woche werden die letzten Handgriffe erledigt, damit die Ausstellungssaison 2025/26 beginnen kann. Am Samstag um 10 Uhr...
