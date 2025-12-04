Wer den Reichenbacher Bürgerpreis erhalten hat

Mit Severin Zähringer und Matthias Kolbe haben in diesem Jahr zwei Personen den Bürgerpreis entgegengenommen. Für was sie geehrt wurden.

Die Stadt Reichenbach kürte in diesem Jahr gleich zwei Preisträger für den Bürgerpreis der Stiftung Sparkasse Vogtland. Bei der jüngsten Stadtratssitzung wurden sie bekannt gegeben. Nummer 1 ist der Förderverein Kunsthalle Vogtland um ihren Vorsitzender Severin Zähringer. Begründung: Die Kunsthalle Vogtland zeige im Foyer des...