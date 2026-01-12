Wettervorhersagen braucht er nicht: So trotzt der Reichenbacher Würstelmann Kälte und Hitze

Andreas steht seit 2009 auf dem Postplatz. Er mag das Wetter am Monatsanfang, seine Kunden und spannende Geschichten - wie die von Tony aus Mexiko.

Hitzefrei, Homeoffice? Groß Urlaub machen oder krank? Da würde Andreas was fehlen. Im Portemonnaie, klar. Aber das ist nicht alles. „Ich habe nur freundliche Kunden. Ein paar Worte, der neueste Tratsch, es macht Spaß", erzählt der Würstelmann am Postplatz. Dort steht der Reichenbacher Tag für Tag seit 2009. Wenn die Hitze Blasen zieht,...