MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Wettervorhersagen braucht er nicht: So trotzt der Reichenbacher Würstelmann Kälte und Hitze

Andreas gehört zum Postplatz wie die Göltzschtalbrücke zum Vogtland. Der 61-Jährige hat auf jedes Wetter die passende Antwort – und Schaller-Würste, so lange der Vorrat reicht.
Andreas gehört zum Postplatz wie die Göltzschtalbrücke zum Vogtland. Der 61-Jährige hat auf jedes Wetter die passende Antwort – und Schaller-Würste, so lange der Vorrat reicht. Bild: Gerd Möckel
Andreas bedient Tony – der Wahl-Mexikaner ist auf Heimaturlaub und versteht sich mit dem Würstelmann auf Anhieb.
Andreas bedient Tony – der Wahl-Mexikaner ist auf Heimaturlaub und versteht sich mit dem Würstelmann auf Anhieb. Bild: Gerd Möckel
Bis der Kessel leer ist oder spätestens 14 Uhr. So lange steht Andreas am Reichenbacher Postplatz. Los geht’s so gegen 9 Uhr.
Bis der Kessel leer ist oder spätestens 14 Uhr. So lange steht Andreas am Reichenbacher Postplatz. Los geht’s so gegen 9 Uhr. Bild: Gerd Möckel
Ohne Spikes an den Schuhen läuft bei Eis nicht viel. Da würde Andreas mit seinem Verkaufswagen kaum die Kolpingstraße hochkommen.
Ohne Spikes an den Schuhen läuft bei Eis nicht viel. Da würde Andreas mit seinem Verkaufswagen kaum die Kolpingstraße hochkommen. Bild: Gerd Möckel
Andreas gehört zum Postplatz wie die Göltzschtalbrücke zum Vogtland. Der 61-Jährige hat auf jedes Wetter die passende Antwort – und Schaller-Würste, so lange der Vorrat reicht.
Andreas gehört zum Postplatz wie die Göltzschtalbrücke zum Vogtland. Der 61-Jährige hat auf jedes Wetter die passende Antwort – und Schaller-Würste, so lange der Vorrat reicht. Bild: Gerd Möckel
Andreas bedient Tony – der Wahl-Mexikaner ist auf Heimaturlaub und versteht sich mit dem Würstelmann auf Anhieb.
Andreas bedient Tony – der Wahl-Mexikaner ist auf Heimaturlaub und versteht sich mit dem Würstelmann auf Anhieb. Bild: Gerd Möckel
Bis der Kessel leer ist oder spätestens 14 Uhr. So lange steht Andreas am Reichenbacher Postplatz. Los geht’s so gegen 9 Uhr.
Bis der Kessel leer ist oder spätestens 14 Uhr. So lange steht Andreas am Reichenbacher Postplatz. Los geht’s so gegen 9 Uhr. Bild: Gerd Möckel
Ohne Spikes an den Schuhen läuft bei Eis nicht viel. Da würde Andreas mit seinem Verkaufswagen kaum die Kolpingstraße hochkommen.
Ohne Spikes an den Schuhen läuft bei Eis nicht viel. Da würde Andreas mit seinem Verkaufswagen kaum die Kolpingstraße hochkommen. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Wettervorhersagen braucht er nicht: So trotzt der Reichenbacher Würstelmann Kälte und Hitze
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Andreas steht seit 2009 auf dem Postplatz. Er mag das Wetter am Monatsanfang, seine Kunden und spannende Geschichten - wie die von Tony aus Mexiko.

Hitzefrei, Homeoffice? Groß Urlaub machen oder krank? Da würde Andreas was fehlen. Im Portemonnaie, klar. Aber das ist nicht alles. „Ich habe nur freundliche Kunden. Ein paar Worte, der neueste Tratsch, es macht Spaß“, erzählt der Würstelmann am Postplatz. Dort steht der Reichenbacher Tag für Tag seit 2009. Wenn die Hitze Blasen zieht,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
02.12.2025
1 min.
Reichenbacher Adventsmarkt eröffnet – so geht‘s bis 21. Dezember rund
Bühne frei auf dem Postplatz: Der Gewerbeverein hat wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt – diesmal sogar mit Stempelkarte.
Gerd Möckel
16:19 Uhr
2 min.
Wetterlage: HSV - Leverkusen soll ausgetragen werden
Arbeiter mit einem Hubsteiger entfernen Eis und Schnee von den Trägern des Stadiondachs am Volksparkstadion.
Macht das ungemütliche Winterwetter dem HSV-Spiel noch einen Strich durch die Rechnung? Aktuell ist der Club vor der Partie gegen Leverkusen optimistisch.
17.12.2025
4 min.
Reichenbacher Facharzt-Praxis geschlossen: Was der Sohn dort im neuen Jahr vorhat
Vater und Sohn in der bereits leergeräumten Praxis an der Zwickauer Straße in Reichenbach: Dr. Andreas Labitzke (links) und Stephan Labitzke.
Für die MVZ-Praxis von Dr. Andreas Labitzke an der Zwickauer Straße gibt es keine Nachfolge. Zumindest keine in medizinischer Hinsicht.
Gerd Möckel
16:16 Uhr
2 min.
Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
Mehr Artikel