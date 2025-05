Wie die Göltzschtalbrücke in Paris von sich reden macht

In der Einkaufspassage Carrousel du Louvre ist das Foto Teil der Sachsen-Schau. Zugleich ging die nagelneue Webseite des Fördervereins Göltzschtalbrücke online. Als Provisorium mit Gewinnspiel.

Die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, die Göltzschtalbrücke, wirbt aktuell in Paris für den Tourismus. Sie ist auf einer der 22 großformatigen Fotografien zu sehen, die bis 12. Juni in der Ausstellung „Sachsen in Paris“ in der Einkaufspassage Carrousel du Louvre gezeigt werden. Die Einkaufsmeile liegt unter dem Louvre, dem größten...