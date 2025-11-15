Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Versammlung in Neumark war gut besucht.
Die Versammlung in Neumark war gut besucht. Bild: Annekatrin Liebisch/Polizei
Die Versammlung in Neumark war gut besucht.
Reichenbach
Wie die Polizei im Vogtland bürgernäher werden will
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter dem Stichwort „Perspektivwechsel“ diskutieren Polizei und weitere Behörden mit ausgewählten Gruppen. In Neumark ging es um die Integration von Zuwanderern. Wie es mit dem Format weitergeht.

Darf man sich als Mensch mit Migrationshintergrund im Vogtland an die Polizei wenden, wenn man ein Problem hat? Natürlich ist die Antwort Ja. Doch aus kulturellen Gründen zögern etliche. „In ihren Heimatländern haben einige vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht“, nennt Polizeioberrätin Katharina Matt eine mögliche...
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
08.11.2025
3 min.
Jüdische Kulturwoche mit Workshops und Konzert im Vogtland
Im Vogtland beginnt eine Kulturwoche zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur.
Neben Veranstaltungen in der Neumarker Schule und in einem Kindergarten in Reichenbach finden in Plauen drei öffentliche Veranstaltungen statt – zwei Workshops und ein Konzert.
Bernd Jubelt
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
17:50 Uhr
4 min.
Platz für Koffer und kostenloses Surfen: Mit diesen Zügen fahren Vogtländer bald ohne Umsteigen zum Leipziger Flughafen
Die neuen Züge tragen schon die Aufschrift der Länderbahn.
Für Fluggäste mit viel Gepäck sind die neuen Züge der Vogtlandbahn ideal: Viel Stauraum und direkte Verbindungen machen die Reise entspannter. Auf was sich Fahrgäste sonst noch freuen können.
Gunter Niehus
