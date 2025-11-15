Wie die Polizei im Vogtland bürgernäher werden will

Reichenbach
Unter dem Stichwort „Perspektivwechsel“ diskutieren Polizei und weitere Behörden mit ausgewählten Gruppen. In Neumark ging es um die Integration von Zuwanderern. Wie es mit dem Format weitergeht.
Darf man sich als Mensch mit Migrationshintergrund im Vogtland an die Polizei wenden, wenn man ein Problem hat? Natürlich ist die Antwort Ja. Doch aus kulturellen Gründen zögern etliche. „In ihren Heimatländern haben einige vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht“, nennt Polizeioberrätin Katharina Matt eine mögliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.