Wie eine Ehe 70 Jahre lang hält: Ursula und Rolf Gruschwitz aus dem Vogtland feiern ihre Gnadenhochzeit

Das Paar feiert ein seltenes Jubiläum: 70 Jahre Ehe. Beim Dorftanz in Oberreichenbach begann die Liebe der heute 90-Jährigen. Was ist ihr Rezept für eine so lange Partnerschaft?

Beim Dorftanz in Oberreichenbach lernten sie sich kennen. Das ist jetzt etwas mehr als 70 Jahre her. Ursula und Rolf Gruschwitz, die Ende Juli das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiern, erinnern sich: „Wir haben uns dann immer wieder getroffen. Jeden Sonnabend war Tanz."