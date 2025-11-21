Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht

An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.

Die Straßenbaumaßnahme An der Kreuzleite in Reichenbach ist abgeschlossen. Wie die Stadt mitteilt, waren an den Arbeiten im Bereich Joppenberg bis Krummer Weg der Abwasserzweckverband Reichenbacher Land, die Stadtwerke Reichenbach und der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland beteiligt. Im Auftrag der Stadt wurden die Fahrbahn erneuert und...