Wie es um die Sicherheit in Reichenbach bestellt ist - Kommt das Streichkonzert des Freistaates erneut ins Vogtland?

Droht im Polizeirevier Auerbach ein Stellenabbau? Der Revierleiter kann dies zumindest nicht ausschließen. Warum die Feuerwehr in diesem Jahr seltener ausrücken musste, als 2024.

Die Sicherheit in Reichenbach ist besser als ihr Ruf. Darin sind sich Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke), Vertreter des Polizeireviers Auerbach, Bürgerpolizisten, Mitarbeiter des Gemeindlichen Vollzugsdienstes (Politessen), Vertreter von freiwilliger Feuerwehr, THW, DRK, Rettungsdienst und der Schiedsstelle einig. Kürzlich sind sie im... Die Sicherheit in Reichenbach ist besser als ihr Ruf. Darin sind sich Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke), Vertreter des Polizeireviers Auerbach, Bürgerpolizisten, Mitarbeiter des Gemeindlichen Vollzugsdienstes (Politessen), Vertreter von freiwilliger Feuerwehr, THW, DRK, Rettungsdienst und der Schiedsstelle einig. Kürzlich sind sie im...