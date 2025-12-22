MENÜ
  • Wie es um die Sicherheit in Reichenbach bestellt ist - Kommt das Streichkonzert des Freistaates erneut ins Vogtland?

Ordnungsamt und Polizei sind gemeinsam für die Sicherheit in Reichenbach zuständig.
Ordnungsamt und Polizei sind gemeinsam für die Sicherheit in Reichenbach zuständig. Bild: Vogtlandkreis(Archiv)
Blaulicht-Kaffeetrinken mit dem Oberbürgermeister im Reichenbacher Ratssaal
Blaulicht-Kaffeetrinken mit dem Oberbürgermeister im Reichenbacher Ratssaal Bild: JB Steps
Stadtwehrleiter Thomas Weck spricht für die Feuerwehr
Stadtwehrleiter Thomas Weck spricht für die Feuerwehr Bild: JB Steps
Für die Ordnungshüter gab es leuchtende Sterne.
Für die Ordnungshüter gab es leuchtende Sterne. Bild: JB Steps
Reichenbach
Wie es um die Sicherheit in Reichenbach bestellt ist - Kommt das Streichkonzert des Freistaates erneut ins Vogtland?
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Droht im Polizeirevier Auerbach ein Stellenabbau? Der Revierleiter kann dies zumindest nicht ausschließen. Warum die Feuerwehr in diesem Jahr seltener ausrücken musste, als 2024.

Die Sicherheit in Reichenbach ist besser als ihr Ruf. Darin sind sich Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke), Vertreter des Polizeireviers Auerbach, Bürgerpolizisten, Mitarbeiter des Gemeindlichen Vollzugsdienstes (Politessen), Vertreter von freiwilliger Feuerwehr, THW, DRK, Rettungsdienst und der Schiedsstelle einig. Kürzlich sind sie im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
