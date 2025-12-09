Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Brandschutz im Reichenbacher Rathaus soll verbessert werden.
Der Brandschutz im Reichenbacher Rathaus soll verbessert werden.
Reichenbach
Wie im Reichenbacher Rathaus der Brandschutz verbessert werden soll
Von Gunter Niehus
Rettungswege und Brandschutztüren sind für das Reichenbacher Rathaus geplant. Was noch kommt.

Die Schaffung einer geeigneten Rettungswegverbindung zwischen Nord- und Südflügel im Dachgeschoss sowie die Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage im Gebäude - dies sind zwei Punkte, mit denen der Brandschutz im Reichenbacher Rathaus verbessert werden soll. Außerdem sollen Türen durch Brandschutztüren ersetzt werden. Der...
