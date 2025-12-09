Wie im Reichenbacher Rathaus der Brandschutz verbessert werden soll

Reichenbach
Rettungswege und Brandschutztüren sind für das Reichenbacher Rathaus geplant. Was noch kommt.
Die Schaffung einer geeigneten Rettungswegverbindung zwischen Nord- und Südflügel im Dachgeschoss sowie die Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage im Gebäude - dies sind zwei Punkte, mit denen der Brandschutz im Reichenbacher Rathaus verbessert werden soll. Außerdem sollen Türen durch Brandschutztüren ersetzt werden. Der...
