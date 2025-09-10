Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Wiesenwichtel gehören zu den Nutznießern der Spenden.
Bild: JB Steps
Reichenbach
Wie Spenden in einem Vogtlanddorf beim Feiern helfen
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Neumarker Gemeinderäte haben über rund 4500 Euro Spenden und Sponsoring abgestimmt. Ein großer Teil davon fließt in die 800-Jahrfeier.

14 Posten enthielt die Spendenliste, die den Neumarker Gemeinderäten als Tischvorlage übergeben wurde. Von knapp 2700 Euro fließen 1050 Euro in das Jubiläumsfest „800 Jahre Neumark“. Doch auch andere Projekte werden unterstützt. Die Kita Wiesenwichtel hat für das Vereinsgrillen reichlich 200 Euro bekommen. Für knapp 300 Euro wurden...
