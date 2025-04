Wie viel Europa steckt in Reichenbach?

Eine spannende Aktionswoche gibt Einblicke in die EU-geförderten Projekte vor Ort. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der sozialen Initiativen.

Haben Sie sich schon mal gefragt, wie viel Europa in Reichenbach steckt? Diesem Thema widmet sich eine Aktionswoche. Vom 24. bis zum 28. März präsentieren sich 10 bis 17 Uhr im ehemaligen Kinderkaufhaus, Am Graben 2, Träger, die soziale Projekte aus Förderprogrammen der Europäischen Union in Reichenbach umsetzen. Ziel ist es, den Bürgern die...