Wie zwei Reichenbacherinnen musikalisch in Wuppertal abgeräumt haben: „Es ist wichtig, dass wir Spaß haben“

Zwei Reichenbacher Musikschülerinnen sind deutschlandweit ganz vorn gelandet. Wann man sie zum letzten Mal gemeinsam auf der Bühne sehen kann.

Lara Hopfer (18) und Heidi Manz (16) haben beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Wuppertal das Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ in der Kategorie Duo Klavier & Holzblasinstrument erzielt. Die beiden lernen an der Musikschule Vogtland/Reichenbach, seit sie fünf Jahre alt sind. Ungefähr so lange kennen sie sich auch schon....