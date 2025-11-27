Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Winterdienst im Vogtland legt los: „Das Schöne am Job ist, dass man draußen arbeitet“

Straßenwärter Norman Mothes ist einer der jüngsten Winterdienstfahrer.
Straßenwärter Norman Mothes ist einer der jüngsten Winterdienstfahrer. Bild: JB Steps
Straßenwärter Norman Mothes ist einer der jüngsten Winterdienstfahrer.
Straßenwärter Norman Mothes ist einer der jüngsten Winterdienstfahrer. Bild: JB Steps
Reichenbach
Winterdienst im Vogtland legt los: „Das Schöne am Job ist, dass man draußen arbeitet“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Straßenmeisterei Reichenbach hat die Wintersaison begonnen. Das Salzlager ist gut gefüllt. Wer jetzt am Steuer des größten Lasters sitzt.

Einer der Neuen im Team schraubte das Winterdienstschild gemeinsam mit Landrat Thomas Hennig (CDU) an. Norman Mothes, einer der jüngsten Straßenwärter und Eigengewächs der Straßenmeisterei, befüllte dann noch das Fahrzeug mit Salz. „Ich kam über eine Messe zu dem Berufswunsch, habe mich beworben, wurde angenommen und bin seit 2023 mit der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
15:31 Uhr
2 min.
Acht Personen aus Lawine gerettet - darunter fünf Deutsche
Die Lawine ging abseits der gesicherten Pisten ab. (Archivbild)
In einem beliebten Skigebiet reißt eine Lawine Wintersportler mit. Wie die Rettung von acht Menschen ablief – und warum auch deutsche Soldaten dabei mithalfen.
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
26.11.2025
4 min.
Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken rund um Reichenbach
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Märchenumzug in Auerbach, Hofweihnacht im Alpaka-Home Brunn und auf dem Gut Neumark: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
13.11.2025
4 min.
Platz für Koffer und kostenloses Surfen: Mit diesen Zügen fahren Vogtländer bald ohne Umsteigen zum Leipziger Flughafen
Die neuen Züge tragen schon die Aufschrift der Länderbahn.
Für Fluggäste mit viel Gepäck sind die neuen Züge der Vogtlandbahn ideal: Viel Stauraum und direkte Verbindungen machen die Reise entspannter. Auf was sich Fahrgäste sonst noch freuen können.
Gunter Niehus
Mehr Artikel