Wintereinbruch: So ist Reichenbach auf Schnee und Eis vorbereitet

Reichenbach
Die Stadt setzt ihren Winterdienstplan pünktlich zum Wetterumschwung in Kraft - Grundstückseigentümer sind ebenfalls gefordert.
Nächste Woche kann es Schnee- und Graupelschauer teilweise bis ins Flachland geben. Reichenbach ist mit seinen Ortsteilen gerüstet, sagt Stadtsprecherin Heike Keßler – im Hinblick auf den ab Samstag geltenden Winterdienstplan für kommunale Straßen, Wege und Gehwege.
