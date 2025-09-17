„Wir verneigen uns in Dankbarkeit“: Lengenfeld trauert um Friedhelm Wappler

Reichenbach
Der Altbürgermeister ist 87-jährig in seiner Heimatstadt im Vogtland verstorben. Er war 1990 das nach langer Zeit erste freigewählte Stadtoberhaupt.
Die Stadt Lengenfeld trauert um Altbürgermeister Friedhelm Wappler. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigt, ist der langjährige Ortschef am Freitag 87-jährig in seiner Heimatstadt verstorben.
