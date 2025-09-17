Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Friedhelm Wappler war von 1990 bis 2004 Bürgermeister in Lengenfeld.
Friedhelm Wappler war von 1990 bis 2004 Bürgermeister in Lengenfeld.
Reichenbach
„Wir verneigen uns in Dankbarkeit“: Lengenfeld trauert um Friedhelm Wappler
Von Gerd Möckel
Der Altbürgermeister ist 87-jährig in seiner Heimatstadt im Vogtland verstorben. Er war 1990 das nach langer Zeit erste freigewählte Stadtoberhaupt.

Die Stadt Lengenfeld trauert um Altbürgermeister Friedhelm Wappler. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigt, ist der langjährige Ortschef am Freitag 87-jährig in seiner Heimatstadt verstorben.
