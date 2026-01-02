MENÜ
  • Witterung macht Autofahrern zu schaffen - Gesperrte Bundesstraße bei Reichenbach wegen Schneeverwehungen

Bei Nebel durch Schnee - so sieht es mancherorts derzeit im Vogtland aus.
Bei Nebel durch Schnee - so sieht es mancherorts derzeit im Vogtland aus. Bild: Pontus Lundahl/TT News Agency/AP/dpa
Bei Nebel durch Schnee - so sieht es mancherorts derzeit im Vogtland aus.
Bei Nebel durch Schnee - so sieht es mancherorts derzeit im Vogtland aus. Bild: Pontus Lundahl/TT News Agency/AP/dpa
Reichenbach
Witterung macht Autofahrern zu schaffen - Gesperrte Bundesstraße bei Reichenbach wegen Schneeverwehungen
Redakteur
Von Sabine Schott
Um Unfälle zu verhindern, ist vorsorglich die B 94 zwischen Reichenbach und Schönfeld gesperrt worden - in beiden Richtungen geht aktuell nichts.

Die Bundesstraße B 94 ist derzeit zwischen Reichenbach und Schönfeld voll gesperrt. Nicht weil dort ein Unfall passiert wäre, sondern, bevor einer geschieht, begründet die Polizei auf Nachfrage der „Freien Presse“ am Freitagmorgen. Grund für die Vorsichtsmaßnahme seien starke Schneeverwehungen. Beide Fahrtrichtungen sind gesperrt. In der...
