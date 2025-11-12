Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der defekte Automat oberhalb der Stadtwerke in Reichenbach.
Der defekte Automat oberhalb der Stadtwerke in Reichenbach. Bild: Gerd Betka
Der defekte Automat oberhalb der Stadtwerke in Reichenbach.
Der defekte Automat oberhalb der Stadtwerke in Reichenbach. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Wo bis in den Januar in Reichenbach kostenlos geparkt werden kann
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Parkscheinautomaten an den Stadtwerken am Roßplatz sind defekt. Ursache ist in beiden Fällen eine defekte Platine. Warum die Geräte erst im neuen Jahr ausgetauscht werden.

Die beiden Parkscheinautomaten oberhalb der Stadtwerke Reichenbach und an der Treppe am Roßplatz sind defekt. Das ist aufgeklebten Hinweisen zu entnehmen. Man soll eine Parkscheibe einlegen. Der Zustand dauert offenbar schon länger an. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, sind die Automaten „bereits seit mehreren Wochen defekt“....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
10.10.2025
3 min.
Test in Reichenbach: Bus-Rendezvous zieht ab Montag an die Haltestelle Roßplatz um
Für den Rendezvous-Verkehr der Busse soll eine neue Variante am Roßplatz getestet werden.
Auf Wunsch der Stadt testet der Verkehrsverbund Vogtland fünf Tage lang eine neue Linienführung im Zentrum. Dabei ist bei allen erhöhte Aufmerksamkeit Pflicht.
Gerd Betka
15.10.2025
1 min.
Testlauf in Reichenbach: Am neuen Bus-Rendezvous-Punkt wird es schon mal eng
Getestet wird in dieser Woche die Verlegung vom Postplatz an die Haltestelle Roßplatz. Dabei gilt Tempo 10.
Gerd Betka
14:15 Uhr
2 min.
Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen.
Auch über eine zweckgebundene Geldspende freuen sich die Kinder und Jugendlichen. Sie trainieren immer donnerstags in der Seminarstraße.
Sabine Schott
14:10 Uhr
4 min.
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.
Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.
Torsten Holtz, Larissa Schwedes und Denis Düttmann, dpa
Mehr Artikel