Wo bis in den Januar in Reichenbach kostenlos geparkt werden kann

Zwei Parkscheinautomaten an den Stadtwerken am Roßplatz sind defekt. Ursache ist in beiden Fällen eine defekte Platine. Warum die Geräte erst im neuen Jahr ausgetauscht werden.

Die beiden Parkscheinautomaten oberhalb der Stadtwerke Reichenbach und an der Treppe am Roßplatz sind defekt. Das ist aufgeklebten Hinweisen zu entnehmen. Man soll eine Parkscheibe einlegen. Der Zustand dauert offenbar schon länger an. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, sind die Automaten „bereits seit mehreren Wochen defekt"....