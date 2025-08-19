Wo vogtländische Musikanten vor der großen Bühne noch einmal alles geben

Die Schlosshalbinsel der Talsperre Pöhl ist ein wichtiger Anlaufpunkt für die Netzschkauer Musikanten. Am Mittwochabend wird es dort laut.

Zu einer offenen Probe laden die Netzschkauer Musikanten für Mittwochabend ab 18 Uhr an die Talsperre Pöhl ein. Treffpunkt ist nahe dem Ufer des Stausees auf der Schlosshalbinsel, nahe dem Bootssteg. Aktuell proben die Blasmusiker für ihre Auftritte beim Europäischen Blasmusikfestival Bad Schlema vom 19. bis 21. September. Nach mehreren...