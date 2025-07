Wohnungseinbrecher kommen in Reichenbach übers Fenster

Die Abwesenheit der Mieter nutzten Unbekannte am Wochenende, um in einer Wohnung auf Beutezug zu gehen.

In der Stadt Reichenbach sind unbekannte Täter am Wochenende gewaltsam in eine Wohnung eingebrochen. Darüber berichtete am Montag die Polizei. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag an der Platanenstraße. Die Einbrecher stiegen dort über ein Fenster in die Wohnung ein. Sie...