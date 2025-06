Wozu es in der Nacht ein Halteverbot in Netzschkau braucht

„Sonderbare Transporte“ mit großen Kisten sind beobachtet worden. Was steckt dahinter? Das war jetzt Thema am Lesertelefon. Aus dem Rathaus gibt es dazu eine Antwort.

Am Lesertelefon der „Freien Presse“ hat ein Mann aus Netzschkau berichtet, dass seit einem Vierteljahr in der dortigen Bahnhofstraße Verkehrsschilder stehen, wonach Montag bis Freitag von 22 bis 6 Uhr ein Halteverbot gilt. Es gebe dort „sonderbare Transporte“ mit großen Kisten, zum Teil mit Polizeibegleitung. Was steckt dahinter?