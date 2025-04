Zaun in Reichenbach aufgeschnitten - Kupferkabel gestohlen

Der Wert der Beute konnte noch noch ermittelt werden. Worauf die Polizei bei der Tätersuche setzt.

Einbrecher haben sich am Montag in Reichenbach ein Firmengelände zum Ziel genommen. Sie sind in das umzäunte Gelände eingedrungen und haben Kabel gestohlen, so die Polizei. Geschehen ist die Tat zwischen 20.30 und 22.30 Uhr an der Friedensstraße. Laut der Schilderungen der Beamten verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie einen Zaun...